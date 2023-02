Klaudia z "Rolnik szuka żony" 9 wydaje się, że od początku była zauroczona Valentynem i powoli ich relacja stawała się coraz poważniejsza, a ostatecznie para nadal jest razem po programie, nie kryjąc się ze swoim szczęściem. Rolniczka opublikowała właśnie nowe, romantyczne zdjęcia i dodała wymowny opis. To słowa skierowane do przyszłych uczestników "Rolnik szuka żony". Klaudia z "Rolnik szuka żony" 9 pokazała romantyczne zdjęcie z Valentynem! Klaudia i Valentyn to jedna z par 9. edycji "Rolnik szuka żony" , którą widzowie od początku obdarzyli sympatią i nie ukrywali swojego wsparcia, kibicując ich relacji. Jakiś czas temu Valentyn z "Rolnika" dodał wymowne zdjęcie i zasugerował, że niebawem przeprowadzi się bliżej Klaudii, a teraz zakochani nie ukrywają swojego szczęścia na kolejnym zdjęciu. Tym razem nie tylko fotografia przyciąga uwagę, ale również wymowny opis. Klaudia zachęca innych rolników, aby zgłaszali się do kolejnej edycji "Rolnik szuka żony" i dodaje, że naprawdę warto: - Zastanawiasz się czy warto? Myślę, że zdecydowanie! - napisała Klaudia z "Rolnik szuka żony" i dodała wymowną emotikonę serca ze strzałą Amora. Sądzicie, że przekona niezdecydowanych tym zdjęciem? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Adrianna porównana do Anny Bardowskiej. Złośliwy komentarz partnerki Michała! Klaudia i Valentyn podbijają serca widzów "Rolnik szuka żony" swoim poczuciem humoru i dystansem do siebie. Już w święta Bożego Narodzenia specjalny odcinek randkowego hitu Telewizji Polskiej i być może para pojawi się i opowie o swoim związku po programie. Klaudia z "Rolnik szuka żony" od początku nie ukrywała, że wybrała świetnych kandydatów i trudno się z tym nie zgodzić. Zarówno rolniczka,...