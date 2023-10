Fani pokochali Klaudię i Valentyna z 9. edycji "Rolnik szuka żony", a teraz mają okazję śledzić ich dalsze losy w sieci. Choć uczestnicy show TVP podkreślają, że nie zamierzają śpieszyć się z deklaracjami, wygląda na to, że ich związek rozwija się wprost idealnie. Teraz Klaudia z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak razem z ukochanym spędza letnie dni.

Odkąd Klaudia i Valentyn pojawili się w programie "Rolnik szuka żony", fani z zainteresowaniem śledzą rozwój ich związku. Choć jakiś czas temu internauci zwiastowali kryzys w relacji rolniczki i jej ukochanego, ostatnie miesiące pokazują, że te spekulacje były zupełnie nietrafione. Niedawno Klaudia i Valentyn wybrali się na wesele Ady i Michała, którzy również poznali się w 9. edycji show TVP, a fani dopytywali o ich wesele.

Teraz rolniczka podzieliła się romantycznym kadrem z ukochanym - Klaudia i Valentyn pokazali, jak wspólnie spędzają letnie dni.

Wygląda na to, że fani pozazdrościli Klaudii i Valentynowi ... pogody i wprost pisali, że w ich miejscach zamieszkania aura nie rozpieszcza. Co węcej, zachwycali się miłością rolniczki i jej wybranka i łączącym ich uczuciem. Niektórzy dopytywali nawet o ... ślub!

- Ale wy do siebie pasujecie ☺️ Szczęścia i miłości dla was ????

- A u nas ciągle leje wręcz depresyjnie się robi...środek lata a my z herbatą zimowa z miodkiem ????

- Ale super słonecznie u was????????????u nas pochmurno, deszczowo i ziiimno????️☔

- Ale wy fajowi, piękni i młodzi ????????

- Super z Was para i może kiedyś uda mi się to Wam powiedzieć na żywo w Białymstoku ????

- Oj pobierzcie się już????????????❤️