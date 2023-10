Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" są prawosławni i swoje święta będą obchodzić dopiero w styczniu. Natomiast grudniowe Boże Narodzenie będą świętować u rodziny uczestnika, ponieważ jak zdradziła rolniczka w "Pytaniu na śniadanie", ojciec Valentyna jest katolikiem. Zakochani właśnie opublikowali życzenia dla fanów i podzielili się romantycznym nagraniem.

Reklama

Boże Narodzenie 2022: Valentyn i Klaudia z "Rolnik szuka żony" na romantycznym nagraniu

Nie jest tajemnicą, że Klaudia z "Rolnik szuka żony" jedzie do Valentyna na święta. To jest ich pierwsze Boże Narodzenie po udziale w programie. Zakochani wystąpią w bożonarodzeniowym odcinku specjalnym "Rolnik szuka żony", którego premiera będzie miała miejsce już 25. grudnia w TVP. Jednak zanim fani przekonają się, co działo się u nich przez ostatnie miesiące i jakie mają plany na wspólną przyszłość, zakochani podzielili się romantycznym nagraniem.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Bardowscy, Borysewiczowie i Bodzianni w bożonarodzeniowych sesjach. ZDJĘCIA

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" opublikowali również życzenia dla fanów z okazji Bożego Narodzenia:

Przesyłam Wam świąteczne buziaki ♥️

Zdrowych i radosnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych ????!

AKPA Piętka Mieszko

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Tomasz i Justyna pokazali zdjęcia z dzieciństwa: "Mały Tomuś i mała Justynka"

Reklama

Fani "Rolnik szuka żony" od razu zareagowali na romantyczne nagranie swoich ulubieńców i pospieszyli z życzeniami dla Klaudii i Valentyna:

- Jesteście cudowni !!!! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia ????????✨❤️????‍????????‍????????‍????❄️

- Jesteście najpiękniejsza parą ze wszystkich edycji Rolnika ❤️ Oprócz tego widać między Wami chemię i ogromne pokłady energii i ciepła, którymi obdarzacie innych ????✨ Wesołych Świąt dla Was Kochani ????????????

- Jak dobrze widzieć Was razem

- Słodcy. Wesołych Świąt pełnych miłości

- Wzajemnie. Przeuroczo razem wyglądacie❤️❤️❤️????

Instagram @krukhinets