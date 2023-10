Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" w tym roku spędzają pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. Zima to również czas wielkich zmian, ponieważ jak wspominała Justyna w jednym z wywiadów, jej syn niedługo zmieni szkołę, co świadczyłoby, że zamieszkają razem z Tomaszem już na stałe. Zanim jednak całą rodziną usiądą do wigilijnego stołu, podzielili się z fanami swoimi zdjęciami z dzieciństwa. Mały Tomasz i mała Justynka rozczulili fanów.

"Rolnik szuka żony 9": Justyna i Tomasz chwalą się zdjęciami z dzieciństwa

Justyna i Tomasz zaręczą się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"? Ulubieńcy widzów pojawią się w odcinku specjalnym z okazji "Bożego Narodzenia". Czujni fani wychwycili słowa o pierścionku i podejrzewają, że rolnik może oświadczyć się ukochanej. Byłyby to już drugie zaręczyny w 9. edycji "Rolnik szuka żony", ponieważ Michał oświadczył się Adriannie tuż przed finałowym odcinkiem, a piękną wieścią podzielili się przed kamerami.

Chociaż kwestia zaręczyn Tomasza i Justyny wciąż pozostaje tylko w sferze domysłów, to nie ma wątpliwości, że ich związek ma się świetnie. Zakochani coraz śmielej publikują wspólne zdjęcia, a teraz postanowili podzielić się swoimi pamiątkami w przeszłości. Tak Tomasz i Justyna z "Rolnik szuka żony" wyglądali jako dzieci.

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" pod uroczymi fotografami zapytali fanów: "Kto to jest?", na odpowiedzi wzruszonych komentujących nie musieli długo czekać:

To nie pierwszy raz, kiedy rolnik dzieli się starymi zdjęciami. Tomasz z "Rolnik szuka żony" pokazał już jedno swoje zdjęcie sprzed lat. Fani cieszą się, że mogą poznać historię nie tylko ich wspólnego życia ale również smaczki z przeszłości, kiedy jeszcze nawet nie pomyśleliby, że zostaną gwiazdami telewizyjnego show. Życie pisze niesamowite scenariusze. Kibicujecie Justynie i Tomaszowi z "Rolnik szuka żony"?

