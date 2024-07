Marek Walczak z "Rolnik szuka żony" spotyka się od jakiegoś czasu z Julią Chmielewską. Kim jest młodsza od niego dziewczyna? Okazuje się, że to jego sąsiadka, która jest nauczycielką! Jak się poznali? Ich wspólni znajomi zorganizowali spotkanie, na którym między nimi szybko zaiskrzyło.

Kim jest Julia dziewczyna Marka z Rolnik szuka żony?

Julia Chmielewska to 30-letnia nauczycielka, która mieszka w tej samej miejscowości, co rolnik. Julia jest młodsza od niego o 15 lat...

Pytałem sam siebie, jak to się stało, że dopiero teraz się spotkaliśmy. To wspaniała dziewczyna, zakochałem się od pierwszego wejrzenia - powiedział rolnik w "Rewii".

Julii nie przeszkadza to, co wytykały Markowi jego kandydatki na żony w programie TVP - bałagan w domu i w gospodarskie oraz niechęć do jakichkolwiek zmian. Dziewczyna poznała już jego dzieci - Karolinę (23 lata) i Adama (22 lata). Marek i Julia mają już wspólne plany. Jakie?

Rozmawialiśmy o założeniu zagrody edukacyjnej. Julka jest doskonałą nauczycielką. Mogłaby realizować swoje pasje, a ja demonstrowałbym, jak piecze się chleb, doi owce albo wyrabia sery - mówi w "Rewii" Marek Walczak.

Para myśli też o powiększeniu rodziny!

Chciałbym mieć jeszcze dzieci. Wiem, że dla Julii to bardzo ważne - mówi rolnik.

Wygląda na to, że Marek znalazł w końcu przyszłą żonę! :)

Julia często przebywa w gospodarstwie Marka.

Marek i Julia są w sobie zakochani, od 14 lutego oficjalnie są w związku.

Marek jest 15 lat starszy od Julii.