1 z 5

Karol to najbardziej lubiany przez widzów uczestnik tej edycji "Rolnik szuka żony". Przystojny, zabawny, wrażliwy i ma dość ciekawe kandydatki na przyszłe żony. Justyna jest bardzo zaborcza i zazdrosna, Sara spontaniczna i miła, a Ania skromna i cicha. Być może to ona będzie czarnym koniem programu? Ale czemu Karol zgłosił się do programu?

Rolnik ma 34 lata i od lat dekoruje kościoły, sale weselne, ale do tej pory nie był sam zakochany.

- Jeszcze nigdy nie byłem naprawdę zakochany.

Zobacz: Co należy zrobić przed ślubem – przygotowania krok po kroku

Powód?

- Dziś trudno znaleźć dziewczynę, która zechce przyjść na wieś - wyjaśnił. - Panie atrakcyjnych mężczyzn szukają w mieście...

Dlaczego do tej pory Karolowi nie wychodziło w miłości? Czytaj na następnej stronie.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Trwa ostra walka o serce Karola. Zazdrosna Justyna poskarżyła się na Sarę! O co poszło?