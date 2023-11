Za nami 6.odcinek "Rolnik szuka żony", w którym Emilia i Kasia opuściły dom Piotra, ale emocji nie zabrakło też u Karola. Rolnik najpierw zabrał Sarę na przejażdżkę ciągnikiem, a potem wybrał się na randkę z Justyną. Podczas tego spotkania dziewczyna powiedziała mu, że jest zazdrosna, bo widzi, że jemu coraz bardziej podoba się Sara, a następnie skrytykowała zachowanie swojej konkurentki. Po randce z Karolem doprowadziła do konfrontacji, podczas której powiedziała Sarze, co jej się nie podobało w jej zachowaniu. Co na to Karol? Dowiecie się z naszego materiału wideo!

Na początku faworytką Karola była Justyna

Później rolnikowi w oko wpadła Sara, co bardzo źle zniosła Justyna.

