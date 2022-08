Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " poczuła wiosenną atmosferę! Okazuje się, że pogoda rozpieszcza rolniczkę i zdecydowała się na wiosenny zestaw, w którym wybrała się po tulipany. Na nowym zdjęciu Ani Bardowskiej to jej torba skradła całą uwagę, a obserwatorki rolniczki dopytują o markę i model. Znamy cenę tej hitowej torby O bag, idealnej na wiosnę! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" z hitową torbą O bag! Marzycie o idealnej torbie, którą można uzupełnić każdą stylizację? Anna Bardowska odkryła właśnie taki model! Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" już od jakiegoś czasu niemal na każdym zdjęciu, które publikuje na Instagramie ma ze sobą torbę marki O bag. Widać, że rolniczka pokochała klasyczny i ponadczasowy model z łańcuszkami i zdecydowanie najczęściej sięga po właśnie tę torebkę do swoich zestawów. Sama torba O bag kosztuje 199 zł, aby skompletować całość wybieramy do niej uchwyty. Anna Bardowska postawiła na krótkie uchwyty w stylu Catena, które kosztują 119 zł. Tylko spójrzcie, jak Anna Bardowska uzupełnia swoje stylizacje torbą O bag! Ten model pasuje do wszystkiego... Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w modnej kurtce na wiosnę z Zary. Teraz kupicie ją o połowę taniej! Klasyczny model torby O bag kosztuje 199 zł i do tego można wybrać dowolne uchwyty. Cena za model skomponowany przez Annę Bardowską wynosi ok. 320 zł. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez...