Wątek Stanisława w "Rolnik szuka żony" budzi sporo emocji. Fani nie mieli litości dla rolnika po ostatnim odcinku hitu TVP, gdzie pokazano grill, który początkowo miał być rodzinnym spotkaniem podczas którego Roksana, Ola i Teresa poznają najbliższych Stanisława. Okazało się, że nikt nie przyjął zaproszenia, a czas spędzili we czworo... w ciszy. Stanisław właśnie odniósł się do hejtu na Instagramie, a zdjęcie, które wrzucił zachwyciło fanów: I teraz rodzi się pytanie … „prawdziwy” Stanisław to ten tu czy w „Rolniku”? 🤔😜😉 - napisała fanka Koniecznie zobaczcie nowy wpis rolnika. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Fani żartują ze Stanisława! Memy i komentarze w sieci to hit "Rolnik szuka żony": Stanisław śmieje się z grilla z uczestniczkami Stanisław w 8. edycji "Rolnik szuka żony" jako jedyny nie zdecydował jeszcze, z którą z pań chciałby kontynuować relację. Ola, Roksana i Teresa są już zmęczone niezdecydowaniem rolnika. W ostatnim odcinku miały poznać jego najbliższych, jednak "rodzinnego grilla" spędziły z samym Stanisławem niemalże w ciszy. Ja ma dosyć, już mam normalnie dosyć, psychicznie. Przez tą pogodę też, ale przez to, co się dzieje, już bym pojechała do domu - stwierdziła Ola przed kamerami Widzowie przyznali, że z trudem patrzyło im się na "grobową atmosferę" podczas grilla u Stanisława, a niektórzy określili go nawet mianem "stypy". Po ostatnim odcinku powstało mnóstwo memów i szyderczych komentarzy związanych ze Stanisławem . Rolnik postanowił odnieść się do tego na Instagramie: Dojadanie po gościach🤪 Komu #KiełbasaNaWynos? - napisał dodając zdjęcie, na którym się uśmiecha...