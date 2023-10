Elżbieta z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Party.pl wróciła do szokujących słów, które usłyszała od Marka i nie ukrywa, że był tylko jeden powód, dla którego je przytoczyła. Żałuje, że padły one w finale ósmej edycji "Rolnik szuka żony"?

W finale Elżbieta zdecydowała się przytoczyć szokujące słowa, które usłyszała od Marka: "Ciało masz nastolatki a twarzy sobie zrób botoks". Uczestniczka hitu TVP po programie zdradziła, że słowa, które usłyszała od Marka bardzo ją zraniły. To dlatego zacytowała je w finałowym odcinku? Okazuje się, że nawet, oglądając finał kilka miesięcy później Elżbieta nadal mocno przeżyła tę sytuację.

To były takie ogromne emocje dla mnie, że ja jak oglądałam potem finał po dwóch miesiącach bodajże, to też zapłakałam nad tą panią tam w tym finale, bo to było widać. Tego się nie dało zagrać! Te emocje były prawdziwe, a wtedy kiedy on mnie tak naciskał, wtedy ja wystrzeliłam z tym "botoksem". To mi wtedy przyszło na myśl!