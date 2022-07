Dziś śledzimy losy uczestników 7. już edycji "Rolnik szuka żony", jednak dwa lata temu to na nią były skierowane oczy całej Polski. Jessica Miemiec była jedną z najbardziej charakterystycznych i wzbudzających największe emocje uczestniczek bodaj wszystkich sezonów "Rolnik szuka żony". I choć w show TVP Jessica nie znalazła finalnie miłości, zdobyła sporą popularność. Na samą miłość przyszedł zresztą czas, choć trochę później. Dziś Jessica jest na zupełnie innym etapie w życiu. Inaczej też wygląda - ciemnowłosa niegdyś uczestniczka "Rolnika" dziś jest jasną blondynką. Zresztą zobaczcie sami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgosia i Paweł Borysewicz świętują pierwsze urodziny córki Jessica - najbardziej wyrazista uczestniczka "Rolnik szuka żony"? Jessica Miemiec w piątej edycji " Rolnik szuka żony " zdecydowała wysłać się swój list do Krzysztofa. I od momentu, kiedy pojawiła się w jego gospodarstwie budziła skrajne emocje. Zaskakiwała nie tylko mocnym makijażem, ale też przyzwyczajeniem do raczej miejskiego stylu życia. Nie do końca np. przypadły do gustu Krzysztofowi przygotowane przez nią krewetki. I choć ostatecznie rolnik podziękował jej za udział, została zapamiętana przez widzów na długo. Po zakończeniu przygody w "Rolniku" jej kariera nabrała tempa - skończyła szkołę kosmetyczną i po jakimś czasie otworzyła swój salon - "Jessi". Zajmuję się różnymi zabiegami z zakresu kosmetyki. Wykonuję manicure hybrydowy, japoński, klasyczny. Do tego proponuje także pedicure. Poza tym specjalizuję się w makijażu permanentnym. Zapewniam również makijaż klasyczny i okolicznościowy jak choćby ślubny - zachwalała swoje usługi na jednej ze stron branżowych. ...