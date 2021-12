Nowa edycja programu " Rolnik szuka żony " wzbudziła ogromne emocje. Co prawda, szósty sezon zobaczymy dopiero we wrześniu, ale już teraz poznaliśmy kandydatów na uczestników show. Wśród nich nie pojawiła się żadna rolniczka, co zawiodło widzów programu . Internauci wybrali też gwiazdę nowego sezonu "Rolnika". Został nim Adrian! Zobaczcie, dlaczego? Ogrodnik będzie gwiazdą programu"Rolnik szuka żony"? 28-letni Adrian, z wykształcenia geodeta, z zawodu rolnik i ogrodnik wzbudził największe zainteresowanie fanów, a głównie fanek programu, które uznały go za "najprzystojniejszego" kandydata. W swojej wizytówce powiedział, że szuka poważnego związku, a jego partnerka musi być wyrozumiała i nie może być zazdrosna, ponieważ on pracuje przede wszystkim z kobietami i lubi z nimi żartować czy wymieniać uśmiechy. Na swoim koncie ma dwa poważne związki i kilka zauroczeń. Przyznał też, że marzy o ślubie i dzieciach. Jego wizytówka spotkała się z kontrowersyjnymi ocenami Internautów. Niektórzy uważają, że chce jedynie zyskać popularność, zabawić się w programie i porównują go do Łukasza z 5. edycji "Rolnik szuka żony". Dla mnie nieszczerość bije na kilometr, ale pewnie wejdzie do piątki, a potem będą tylko rozczarowania... Jakby mi Łukasza z poprzedniej edycji przypomina (nie chodzi oczywiście o wygląd) Po tym co powiedzial widac, ze lubi poflirtowac z innymi kobietami a zaslania sie smiesznym ,,nie moze byc zazdrosna". Lykacie jak pelikany te niby romantyczne teksty 😂 Przystojny mężczyzna :) ale chyba niezły z niego flirciarz.... Czy Adrian dostanie najwięcej listów? Wiele fanek zadeklarowało się już w mediach społecznościowych, że zamierza wysłać swoje zgłoszenie...