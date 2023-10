Kamila Boś wzięła udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i choć nie poznała tam miłości swojego życia, nadal jest aktywna w mediach społecznościowych, a wśród wielu tematów relacjonuje fanom swoją codzienną pracę w gospodarstwie - Kamila Boś jest bowiem właścicielką hodowli pieczarek. Tym razem rolniczka zaskoczyła internautów niecodziennym wyznaniem.

- To dla mnie przezwyciężenie strachu - wyznaje Kamila.

O co chodzi?

"Rolnik szuka żony": Kamila Boś w zaskakującym wyznaniu

Kamila Boś dała się poznać fanom "Rolnik szuka żony" jako szczera, a czasem bezkompromisowa uczestniczka. Rolniczka przyznawała wprost, że żaden z kandydatów zapoznanych w programie nie okazał się dla niej odpowiedni, a fani docenili jej pewność siebie i poczucie własnej wartości. Nie bez powodu jest też przez wielu określana jako najpiękniejsza uczestniczka wszystkich edycji show TVP.

Czy tak silna i niezależna kobieta jak Kamila Boś może zmagać się z lękiem? Okazuje się, że tak! Rolniczka po raz kolejny dała wyraz swojej szczerości i opowiedziała fanom na InstaStories, co sprawia, że włos jeży jej się na głowie. Co więcej, opowiedziała, że udało jej się ten strach pokonać! Co przyprawiało Kamilę z "Rolnik szuka żony" o dreszcze?

- Przyjście tu w nocy, by zrobić reset chillera to dla mnie przezwyciężenie strachu - relacjonowała Kamila Boś prosto z hodowli pieczarek o 23:00.

Na ujęciu opublikowanym przez Kamilę Boś gołym okiem widać, że wieczorne obowiązki nie należą do przyjemności. Mimo to, rolniczce udało się pokonać lęk i zresetować urządzenie. Spodziewaliście się takiego wyznania Kamili?

Na szczęście Kamila z "Rolnik szuka żony" znajduje czas także na przyjemności. Ostatnio wybrała się między innymi na koncert Beyonce - Kamila Boś zachwyciła swoją stylizacją na to wydarzenie.