Kamila Boś okazała się fanką ogólnoświatowej gwiazdy, jaką jest Beyonce. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych filmik i pokazała, jak wystylizowała się na jej koncert. W komentarzach pojawiło się sporo komplementów.

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" w błyszczącej stylizacji

Kamila w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" może nie znalazła "tego jedynego", ale zamiast niego zyskała popularność. Jej profil na Instagramie obserwuje już 168 tys. osób. Rolniczka chetnie pokazuje tam szczegóły ze swojego prywatnego życia, a także rozmaite stylizacje. Tym razem pokazała wyjątkowy look zainspirowany Beyonce.

Kamila z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie dwa nagrania, na których możemy zobaczyć, jak prezentowała się na koncercie Beyonce w Polsce. Na filmikach widać, że na tę okazję bohaterka hitu TVP wybrała klasyczne rurki z wysokim stanem oraz srebrny top. Oddała się także w ręce doświadczonej makijażystki, by uzyskać niezwykle szykowny look z przyklejonymi kryształkami na skroniach.

"Wystroiła się jak Beyonce"- napisała rolniczka.

Skąd takie porównanie? Otóż znana piosenkarka często na koncertach pojawia się w srebrnych, mieniących się elementach garderoby. Z tego powodu wiele osób idących na koncert stawiało na ten odcień w swoich stylizacjach.

Look Kamili spotkał się z uznaniem jej obserwatorów. W komentarzach czytamy: "Prześliczna z Ciebie kobieta", "Pięknie! I makijaż cudny!", "Beyonce przy Tobie się chowa", "Petarda! A makijaż wspaniały! Idealny na tę okazję!", "Sylwester w czerwcu" czy "Co do Beyonce, to teraz pewnie zazdrości, że nie jest tak piękną blondynką". Pojawiły się jednak także nieprzychylne opinie, jak: "Podobało mi się jak byłaś sobą. Teraz zrobiłaś z siebie kogoś, kto się powinien podobać wszystkim. Piękno jest gdzie indziej".

A Wam jak się podoba look Kamili?