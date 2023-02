"Rolnik szuka żony": Kamila zaskoczyła zdjęciem z dzieciństwa. Co za zmiana!

Kamila z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" niedawno świętowała swoje 29. urodziny, a teraz opublikowała relację ze swojego pobytu na siłowni. Czyżby uczestniczka hitu Telewizji Polskiej postanowiła zawalczyć o formę życia przed letnim sezonem? Niedawno rewelacyjną figurą pochwaliła się Małgorzata Borysewicz . A tymczasem zobaczcie, z kim ćwiczy Kamila z "Rolnika"... Kamila z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak dba o formę! Kamila wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i od razu została jedną z największych gwiazd. Szybko okazało się, że jej postać wzbudza spore kontrowersje i ostatecznie nie związała się z żadnym z kandydatów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa. Jakiś czas temu Kamila zamieściła walentynkowy wpis i pojawiły się sugestie, że nie jest już singielką. Niedawno odniosła się to głośnego komentarza i zdradziła, że jej serce nie jest jeszcze zajęte . Ostatnio o Kamili znów zrobiło się głośno, kiedy uczestniczka "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciami z imprezy urodzinowej , na której wyglądała spektakularnie. Teraz rolniczka pokazała, jak walczy o formę przed latem. Wygląda na to, że Kamila jest częstą bywalczynią siłowni! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila jest zakochana? Jest komentarz pięknej rolniczki! Kamila już od jakiegoś czasu publikuje w sieci relacje z wizyt w gabinetach kosmetycznych czy u fryzjera. Wygląda na to, że uczestniczka hitu Telewizji Polskiej bardzo dba o swój wygląd i po pracy udaje jej się znaleźć czas dla siebie. Sądzicie, że za jakiś czas Kamila z "Rolnika" pokaże zdjęcia z partnerem?