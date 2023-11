1 z 5

Justyna Szywała z "Rolnik szuka żony 4" to kobieta ogień. W programie mówi to, co myśli. Jest zainteresowana Karolem i otwarcie rywalizuje o jego serce. Ostatnio jej zachowanie w programie i ubiór wzbudziły sporo kontrowersji. Dlatego uczestniczka show postanowiła sama się bronić i uaktywniła się na Facebooku. Justyna odpowiedziała na hejt lejący się na jej osobę, ale nie tylko. Teraz komentuje swój ubiór w programie i śmieje się sama z siebie. Sporo internautów, oraz w programie sam Karol, stwierdziło, że nieodpowiednio i zbyt sexy ubrała się do pracy w oborze. Z dżinsowej sukienki odpadł nawet guzik, dlatego Justyna miała głęboki dekolt... Teraz uczestniczka pokazała zdjęcie, które skomentowała, że dopiero tak według niej jest zbyt seksownie, by iść pracować w polu. Jakie to zdjęcie? Wygląda jakby było robione na wyborach miss piękności!

Rozumiem, jeśli na obrządek ubrałabym taką kreację, to mogę stwierdzić, że zbyt sexi. Ale taka dżinsowa kiecka, którą miałam w ŁoBoże to dla mnie ok - napisała Justyna na swoim profilu.

Zdjęcie zobaczycie na następnej stronie. Co jeszcze komentuje i pokazuje Justyna na Facebooku? Sprawdźcie w galerii. Uczestniczka show opublikowała swój ulubiony komentarz hejtujący ją.

