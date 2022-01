"Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil o wspólnym Sylwestrze i planach na przyszłość. "To będzie nasz rok"

Kamil i Joanna z 8. edycji "Rolnik szuka żony" wystąpili w świątecznym odcinku, w którym opowiedzieli nie tylko o przygotowaniach to pierwszego wspólnego Bożego Narodzenia ale również o kulisach zaręczyn. Ukochana Kamila przyznała, że od dawna marzył się jej pierścionek a temat zaręczyn często gościł w ich rozmowach, i niejednokrotnie był nawet powodem do śmiechu. To były takie pieszczotliwe podpowiedzi - mówił Kamil Po emisji odcinka Joanna dostała jednak kilka przykrych wiadomości na temat tego, że wymusiła na Kamilu oświadczyny. Postanowiła odnieść się do zarzutów. "Rolnik szuka żony": Joanna odpowiada za zarzuty, że "wymusiła zaręczyny" Joanna i Kamil poznali się na planie 8. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik bardzo szybko przekonał się, że Joanna to ta jedyna i to jej postanowił poświęcić cały swój czas w programie. W finałowym odcinku postanowił oświadczyć się ukochanej. Joanna przyjęła pierścionek. Zakochani wyznali, że planują ślub na lato 2023 roku, chociaż nie mają jeszcze konkretnej daty. Kamil i Joanna wystąpili w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", w którym opowiedzieli o kulisach swoich zaręczyn. Ukochana Kamila wyznała, że już od dawna marzyła o pierścionku i często żartowała z rolnikiem, że powinien już pojawić się na jej palcu: Na początku to tak zaczęłam myśleć na temat zaręczyn i nie wiem czy bardzo wymusiłam na Kamilu to, ale codziennie rano było tak, że jak się przebudziłam, witałam się z Kamilem i pokazywałam "Nie ma"! - mówiła rozbawiona przed kamerami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tak wyglądał ślub Bogusi i Krzysztofa. Dużo zdjęć Kamil śmiał się razem z Joanną z sytuacji poprzedzających prawdziwe...