"Rolnik szuka żony": Joanna pokazała się bez makijażu. Jak wygląda w naturalnym wydaniu?

Agata z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci swoje nowe zdjęcie, a przy okazji udowodniła, że ma naprawdę wielkie serce! Była uczestniczka piątej edycji programu prowadzonego przez Martę Manowską, pokazała, jak pomaga potrzebującym. Agata opublikowała zdjęcie zrobione tuż po oddaniu krwi. Internauci są zachwyceni nie tylko jej postawą, ale również świetnym wyglądem! Spójrzcie tylko na jej najnowszą fotkę. Agata z "Rolnik szuka żony" zachwyca swoim wyglądem Agata wzięła udział w piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W hicie emitowanym przez Telewizyjną Jedynkę walczyła o względy Łukasza Sędrowskiego. Jak już wiemy, między rolnikiem a jego kandydatką zaiskrzyło już na pierwszym spotkaniu. Szybko okazało się, że parę połączyło wielkie uczucie - zaręczyli się w jednym z ostatnich odcinków show. Niestety, chociaż fani czekali na wiadomości o ślubnych planach Agaty i Łukasza, to kilka miesięcy po finale "Rolnik szuka żony" para podjęła decyzję o rozstaniu. Od tamtej chwili Agata nie zdradziła, czy w jej życiu pojawiła się nowa miłość, ale w sieci co jakiś czas pokazuje swoje zdjęcia. Ostatnio Agata pokazała, jak pomaga potrzebującym. "Oddając krew ratujesz ludzkie życie " Poza tym pomaganie jest fajne 🙂- napisała na Instagramie. Postawa Agaty i jej nowe zdjęcie zachwyciło internautów: - Brawo 👍 - Piekne ujecie urokliwej kobiety 🌹 💋 - Pięknie wyglądasz 😘💋😘 - Cudnie ze to robisz!!!!! Dziękuję w imieniu wszystkich potrzebujacych!!!! - komentują fani. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Agaty z "Rolnik szuka żony"! Była narzeczona rolnika wygląda świetnie! Zobacz także: Łukasz Sędrowski szczerze o związku z Agatą! "To był żar, to był ogień"! Dlaczego więc...