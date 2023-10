Kandydatka Kamila z "Rolnik szuka żony" obecnie jest jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek ósmej edycji, ale początkowo budziła mieszane uczucia wśród widzów. Fala krytyki pojawiła się po jej zabawie w łapki z Izą i ostatecznie obie kandydatki zostały określone jako "uciekinierki z przedszkola". To nie wszystko! Emocje budziły też tatuaże Joanny, których ma na swoim ciele aż sześć. Teraz zdradza, skąd wziął się pomysł na numer wytuatuowany na jej szyi. To dla niej bardzo ważna data!

Joanna z "Rolnik szuka żony" szczerze o tajemniczym tatuażu na szyi

Joanna i Kamil z 8. edycji z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie ulubieńcy widzów! Para otwarcie potwierdziła swój związek, a rolnik wspominał o pierścionku zaręczynowym. Widzowie spekulują, że w finale ósmej edycji hitu Telewizji Polskiej mogą pojawić się już jako narzeczeni. Ostatnio Joanna jest coraz aktywniejsza w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania internautów i angażuje się w pomoc dla najbiedniejszych wspierając akcję "Szlachetna Paczka". Niedawno zdradziła, jak faktycznie wyglądały nagrania do odcinków, ucięła spekulacje na temat "postawionych ciągników" w gospodarstwie Kamila, a teraz zdradza historię swoich tatuaży. Nie uwierzycie, w jakim wieku zrobiła pierwszy z nich i co na to jej rodzice...

Joanna odniosła się do pytań o tatuaż, które wielokrotnie pojawiają się pod jej postami i podczas Q&A i zdradziła, że numer na szyi to rok urodzenia jej mamy, która jest dla niej najważniejszą kobietą na świecie:

To rok urodzenia najważniejszej kobiety w moim życiu, która mnie wychowała i nosiła pod sercem przez 9 miesięcy.

Joanna zdradziła też, że pierwszy tatuaż zrobiła w wieku 18 lat. A jak zareagowali jej rodzice? Okazuje się, że są bardzo tolerancyjni i nie mają problemu z tego typu ozdobami na ciele.

Moi rodzice są torerancyjni jeśli chodzi o tatuaże i nie mają z tym problemu - wyznała szczerze kandydatka Kamila.

Okazuje się, że Joanna mimo młodego wieku ma już sześć tatuaży, ostatnio zdecydowała się pokazać pięć z nich. Kandydatka Kamila zdradza też, jak walczy z krytyką na temat tauaży na swoim ciele.

