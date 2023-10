Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" poznali się na planie 9. edycji show. Chociaż wokół ich związku pojawia się wiele plotek, nie zamierzają się nimi przejmować, skupiając się na swoim związku. W ich życiu po programie sporo się dzieje. Uczestnicy prowadzą wspólne konto na Instagramie, gdzie właśnie podzielili się radosnymi wieściami z gospodarstwa.

Reklama

Maleństwo ❤️ - napisali w sieci.

Kogo mieli na myśli?

"Rolnik szuka żony 9": Justyna chwali się zdjęciem "maleństwa"

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" postanowili założyć wspólne konto na Instagramie, by móc relacjonować swoje życie po programie w sieci. Fani, którzy kibicowali ich związkowi mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ rolnicy wciąż są razem i pielęgnują swoją miłość. W dodatku, w jednym z ostatnich wywiadów Justyna zdradziła, że od stycznia jej syn zmienia szkołę, co może oznaczać, że na dobre przeprowadzają się na gospodarstwo Tomasza.

Justyna z "Rolnik szuka żony 9" doskonale odnajduje się na gospodarstwie Tomasza. W sieci podzieliła się radością, że w ich stadzie urodziła się kolejna krówka:

Maleństwo ❤️ - opisali zdjęcie rolnicy.

Instagram @ 9justyna0_tomasz

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Justyna i Tomasz wybrali się na wspólne egzotyczne wakacje? Romantyczne zdjęcia

Na Instagramie Justyny i Tomasza z "Rolnik szuka żony" pojawiają się nie tylko ich wspólne zdjęcia ale również newsy z gospodarstwa. Zdecydowanie widać, że oddają swoje serce pracom na gospodarstwie:

Widać że mućki zadbane to ????świadczy i o gospodarzu i człowieku - komentują fani.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Zuzanna uderza w Mateusza i pisze o "tajemniczych screenach"! "Poczuł się bezkarnie"

Reklama

W ostatnim czasie Justyna z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie w pełnym makijażu. To pierwszy raz, kiedy widzowie mieli okazję widzieć ją w takim wydaniu. Na co dzień, uczestniczka "Rolnika" nie malowała się, a zdjęcie w górniczym stroju w dzień Barbórki przypomniało wszystkim o tym, że pochodzi ze Śląska i mocno identyfikuje się ze swoimi tradycjami. Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" z pewnością jeszcze nie jednym nas zaskoczą. Myślicie, że wystąpią w świątecznym odcinku programu, który co roku emitowany jest z okazji świąt Bożego Narodzenia?

Instagram @9justyna0_tomasz