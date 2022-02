Ale wiadomość! Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zdradziła, kiedy weźmie ślub z Kamilem! Okazuje się, że para, która poznała się w ósmej edycji wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki podjęła bardzo ważną decyzję w sprawie wspólnej przyszłości. Joanna i Kamil chcą powiedzieć sobie "tak"! Kiedy odbędzie się uroczystość? Sprawdźcie, co napisała ukochana rolnika. Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" planują ślub! Miłość w związku Joanny i Kamila kwitnie w najlepsze! Para wzięła udział w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w programie narodziło się między nimi prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. W wielkim finale hitu TVP rolnik oświadczył się swojej partnerce z którą spotyka się już od pięciu miesięcy. Po emisji ostatniego odcinka Joanna pochwaliła się pięknym pierścionkiem zaręczynowym, a fani zaczęli pytać o ślubne plany. Narzeczona Kamila wyznała wówczas, że nie wie jeszcze, kiedy odbędzie się uroczystość. Teraz jednak okazuje się, że Joanna i Kamil już zdecydowali, kiedy powiedzą sobie "tak"! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Justyna przyznała, że żałuje, że zrezygnowała z Kamila! Co na to Joanna? Joanna podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na kilka pytań internautów. Fani "Rolnik szuka żony" znów próbowali dowiedzieć się, czy razem z Kamilem zastanawiali się nad terminem ślubu. Joanna szczerze odpowiedziała! Okazuje się, że zakochani już ustalili, kiedy odbędzie się uroczystość. Za dwa lata. Dokładnej daty nie mamy, ale jeśli chodzi o miesiące to czerwiec lub sierpień - zdradziła narzeczona Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joanna wzruszająco o Kamilu! Pokazała niepublikowane...