Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" postanowili wesprzeć WOŚP w wyjątkowy sposób. "Na licytację oddaliśmy siebie". Co mają na myśli?

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" postanowili wziąć czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Młodzi rolnicy wyszli z inicjatywą i wystawili wyjątkową licytację:

Kochani, jak wiecie uwielbiamy pomagać. Z racji faktu, że zbliża się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na licytację oddaliśmy siebie - napisała Joanna na Instagramie.

Co miała na myśli?

"Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil wspierają 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Joanna i Kamil to najmłodsi rolnicy 8. edycji "Rolnik szuka żony". Udział w programie diametralnie odmienił ich życie. Kamil zgłaszając się do programu, nie ukrywał, że szuka kobiety, z którą mógłby spędzić życie. Jego rodzice początkowo sceptycznie podchodzili do powodzenia pomysłu syna, chociaż od samego początku trzymali za niego kciuki. Okazało się, że marzenie rolnika spełniło się. Poznał Joannę, której oświadczył się już w finałowym odcinku, zaledwie kilka miesięcy po poznaniu się. Aktualnie młodzi planują swoje wesele. Ich ślub odbędzie się już w 2023 roku, chętnie podejmują również tematy założenia rodziny. Joanna niedawno wyznała, że jest gotowa, aby zostać mamą nawet w najbliższej przyszłości.

Joanna, zgłaszając się do "Rolnik szuka żony" ujęła Kamila nie tylko swoją delikatną urodą i szczerością ale również dobrym sercem. Już na samym początku zawarła w liście, że uwielbia udzielać się charytatywnie i nie zamierza rezygnować z tej działalności. W swojej miejscowości od wielu lat pomagała potrzebującym, tuż po przeprowadzce do Kamila, również wzięła udział m. in. w Szlachetnej Paczce, a teraz wraz z ukochanym zaangażowała się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" z okazji 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy postanowili wystawić na aukcję czas spędzony z nimi - a dokładniej obiad lub kolację:

Cześć! Z tej strony Joasia i Kamil z ósmego sezonu Rolnik Szuka Żony. Jak wiecie uwielbiamy pomagać innym i dlatego też na licytacje wystawiamy obiad/ kolację z nami. Zapraszamy do licytacji i przede wszystkim POMOCY, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze! - czytamy na stronie aukcji.

Bezpośredni link do aukcji Kamila i Joanny z "Rolnik szuka żony" znajdziecie TUTAJ. Aktualna kwota na aukcji wynosi 359 zł, a licytacja potrwa do niedzieli 30. stycznia.

Kamil z "Rolnik szuka żony" jest z dumny z ogromnego zaangażowania ukochanej w pomoc potrzebującym. Cieszy się, że działalność charytatywna pochłania część życia jego przyszłej żony. Sam również chętnie angażuje się w zbiórki, a popularność zdobytą w "Rolnik szuka żony" wykorzystują nie tylko w kontaktach z fanami ale często decydują się wykorzystywać swoje zasięgi, by nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują.