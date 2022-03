"Rolnik szuka żony": Jakub z 6. edycji ma poważny problem na gospodarstwie przez wojnę w Ukrainie! 

Waldemar z "Rolnik szuka żony" w najnowszym wywiadzie opowiedział o dramatycznych wydarzeniach, które rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku. Rolnik, który szukał miłości w hitowym programie TVP miał poważne problemy ze zdrowiem! Waldemar trafił do szpitala, przeszedł poważną operację i usłyszał przerażającą diagnozę... Sprawdźcie, co powiedział w wywiadzie! Waldemar z "Rolnik szuka żony" walczył o życie Waldemar wystąpił w 6. edycji "Rolnik szuka żony" i wywołał spore zamieszanie ponieważ jako jedyny uczestnik nie zaprosił żadnej z kandydatek do swojego domu. Rolnikowi nie spodobała się żadna kobieta, która wysłała do niego list. Niestety, na początku 2020 roku Waldemar w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że ma poważne problemy ze zdrowiem. Rolnik opowiadał wówczas o operacji i mówił, że przed nim kolejny zabieg. Teraz uczestnik 6. edycji "Rolnik szuka żony" w wywiadzie dla portalu pomponik.pl zdradził, że lekarze wykryli u niego wówczas kilka nowotworów! Byłem przerażony, bo okazało się, że mam kolejnego guza , którego mi wycięto, a po operacji lekarz chciał wypisać mnie do domu. Po miesiącu różnych badań dowiedziałem się od pani doktor, że mam nowotwór złośliwy. W trybie pilnym trafiłem do Centrum Onkologii w Warszawie i zostałem tam pięć miesięcy... Przeszedłem trepanobiopsję, punkcję, cytometrię, badanie PET. W mojej jamie brzusznej wykryto kolejnych sześć nowotworów, każdy wielkości od 3 do 10 cm, a potem jeszcze białaczkę - zdradził w rozmowie z portalem pomponik.pl Waldemar w szczerej rozmowie przyznał, przeszedł chemioterapię, a jego stan był bardzo ciężki. W pewnym momencie rolnik usłyszał naprawdę wstrząsające słowa kiedy chciał zgłosić się do szpitala. ...