O tym, że Natalia i Robert brat Pawła z " Rolnik szuka żony " maja się ku sobie powiedzieli sami Paweł I Marta w jednym z odcinków 7. edycji show. To była pierwsza taka sytuacja w historii programu, kiedy była ogromna szansa na to, że w jednym gospodarstwie powstanie więcej niż jeden związek. Zarówno Natalia, jak i Robert zostali wręcz zasypani pytaniami o to, czy jest pomiędzy nimi jakieś uczucie. Natalia zdementowała te plotki, ale fakt, że brat rolnika odwiedził ją w jej mieście tylko podsycał domysły. Okazuje się jednak, że serce Roberta jest już zajęte, a wybranką jego serca niestety nie jest Natalia. Zdjęciem swojej pięknej wybranki pochwalił się w sieci. Zobaczcie, jak wygląda! Zobacz także: Brat Pawła z "Rolnik szuka żony" ma dziewczynę? Czy to zdjęcie przekreśla nadzieje na związek z Natalią? Brat Pawła z "Rolnik szuka żony" jest zakochany Fani programu "Rolnik szuka żony" z nadzieją czekali na moment, w którym Natalia i Robert, brat Pawła, potwierdzą swój związek. Po wyznaniu Pawła i Marty w programie, że tych dwoje ma się ku sobie, emocje podsycała dodatkowo wymiana zdań, którą można było śledzić w sieci. Natalia nazywała Roberta pieszczotliwie "Delicjuszem" i początkowo nie odpowiadała na pytania o to, czy coś do niego czuje. Po zakończeniu ostatniego sezonu "Rolnik szuka żony", podczas transmisji na żywo zdradziła, że nie łączy ją nic z bratem rolnika, ale chciałaby go poznać. On również odpowiadał na pytania na jej temat. Kiedy odwiedził Natalię w jej mieście, nadzieje fanów znowu się nasiliły. Serce Roberta, brata Pawła, faktycznie jest zajęte, jednak jego wybranką nie jest Natalia. Zdjęcia z nową dziewczyną opublikował w sieci: Nowy Rok , nowe horyzonty... #2 021 Pod postem ze...