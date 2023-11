Tuż przed świętami redakcję Party.pl odwiedziła para z "Rolnik szuka żony" - Małgosia i Paweł. W 4.edycji show TVP Małgosia była jedyną rolniczką. Uczestniczka do swojego domu zaprosiła trzech kandydatów, a ostatecznie wybrała 4 lata młodszego od niej Pawła, który kilka tygodni po zakończeniu show, wprowadził się do niej. Paweł nie jest rolnikiem, ostatnie kilka lat spędził z Szwecji, gdzie pracował, ale teraz musi odnaleźć się w nowej sytuacji i pomagać Małgosi i jej rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Jak mu idzie? Co razem z Małgosią planują w najbliższym czasie? Zobacz nasz wywiad z parą z "Rolnik szuka żony"!

Małgosia i Paweł w redakcji Party.pl