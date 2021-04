"Rolnik szuka żony": Ilona i Adrian rozstali się z winy rolnika? "Wiem, że nie miałaś tam łatwo"

Rozstanie Ilony i Adriana z 6. edycji "Rolnik szuka żony" wstrząsnęło fanami miłosnego formatu. Rolnik umieścił oświadczenie, w którym oznajmił, że to koniec jego związku z dotychczasową partnerką:

To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył - napisał

Ilona odniosła się do tej decyzji dopiero dzień później informując, że zmienia lokalizację swojej stajni, którą do tej pory prowadziła razem z Adrianem. Internauci sugerują, że to właśnie rolnik jest winny temu, że ich związek nie przetrwał... Co piszą?

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" rozstali się. To wina rolnika?

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" bardzo szybko zdobyli sympatię widzów. Fani pary uwielbiali śledzić ich wspólne losy na Instagramie. Rolnicy śmiali się, że mają już dość ciągłych pytań o ślub oraz powiększenie rodziny. Podkreślali, że to ich prywatna sprawa i jeżeli kiedykolwiek będą chcieli podjąć taką decyzję to z pewnością o tym poinformują. Kilka dni temu Adrian zaskoczył widzów informacją, której zupełnie się nie spodziewali. Okazało się, że wraz z Iloną podjęli decyzję o zakończeniu swojego związku.

Adrian opublikował krótkie oświadczenie, aby uniknąć nieporozumień. Ilona z kolei nie odniosła się bezpośrednio do zerwania, ale musiała zabrać głos, aby poinformować swoich klientów, że musi zmienić lokalizację swojej stajni. Pod ostatnim postem uczestniczki "Rolnik szuka żony" internauci pozwolili sobie na sugestię, że niepowodzenie w związku to wina Adriana:

- Cieszę się, że podjęłaś w końcu tą trudną decyzję. Wiem, że nie miałaś tam łatwo. Wracaj do domu, czekamy na Ciebie!

- Dziękuję❤️ - odpisała Ilona

Wpis ten skomentowała również inna internautka, która nie do końca zgodziła się z opinią:

- nikt nie mówił że będzie łatwo

- nie nikt tego nie mówił ani nie obiecywał, jednak Adrian wiedział, że Ilona będzie tam całkiem sama bez rodziny i przyjaciół u boku, w nowym miejscu, nie na swoim terenie. Kiedy Ilona postanowiła się tam przenieść liczyliśmy na to, że stanie na wysokości zadania. Niestety spełniły się nasze najgorsze obawy 😟 ale życie toczy się dalej. I oby każde z nich znalazło szczęście, jakiego oczekuje.

- po co teraz komentować jeśli sama zainteresowana napisała, że nie będzie składała oświadczeń itd . W internecie nic nie ginie a zaraz przez to może znowu jakiś hejcik w internecie się pojawić jak to ostatnio bywa "modne".

Ilona nie skomentowała jednak tej dyskusji.

Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" zszokowali widzów decyzją o swoim rozstaniu.

Adrian i Ilona nie zdradzili powodów swojego rozstania.