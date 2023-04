"Rolnik szuka żony 10": Fani porównują Adama B. do księcia Williama. Podobny?

W Niedzielę Wielkanocną widzowie poznali rolników szukających miłości w „Rolnik szuka żony”, a jednego z nich porównali do księcia Williama.

W niedzielę wielkanocną Telewizja Polska premierowo wyemitowała zerowy odcinek najnowszego, 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Rolnicy i rolniczki zaprezentowali się widzom, opowiedzieli o swoich oczekiwaniach i preferencjach dotyczących potencjalnych partnerów i partnerek. Teraz czekają na listy od zainteresowanych nimi osób. Wśród rolników, którzy spotkali się z pozytywnymi komentarzami ze strony fanów jest Adam B. 33-latek mieszkający w województwie kujawsko-pomorskim. Internauci nie szczędzili miłych słów na jego temat, a nawet porównali go do księcia Williama. Mają rację?

Fani zachwyceni rolnikiem z "Rolnik szuka żony". Porównują go do księcia

W Wielkanoc widzowie "Rolnik szuka żony" mieli pierwszą okazję, by poznać rolników i rolniczki, którzy zgłosili się do 10. edycji programu. W zerowym odcinku prowadząca, Marta Manowska, przedstawiła telewidzom sześciu kandydatów i dwie kandydatki do znalezienia miłości w hitowym show TVP. Widzowie natychmiast znaleźli swoich ulubieńców i wyrazili wobec nich sympatię.

Uwagę internautów szczególnie przykuł Adam B. - 33-letni rolnik, który pracuje w gospodarstwie z rodzinną tradycją. W komentarzach fani programu porównywali go do księcia Williama. Faktycznie dostrzegacie podobieństwo do członka brytyjskiej rodziny królewskiej?

- Książę William!

- Książę William to przecież.

- To książę William jako żywo!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Valentyn zapowiada zmiany: "Nowe doświadczenia i ciekawe..."

Jak mówił sam rolnik, poszukuje kobiety, która przełamie jego codzienną rutynę i nada jej sens.

- Chciałbym, żeby w tej mojej rutynie pojawił się ktoś, z kim mógłbym dzielić czas i spędzać go poza pracą - wyznał 33-letni rolnik w rozmowie z Martą Manowską.

33-letni Adam jasno przedstawił swoje oczekiwania wobec potencjalnej partnerki. Podkreślił, że chciałby, by jego wybranka zamieszkała razem z nim na wsi - pasja do zwierząt i natury jest więc dla niego warunkiem koniecznym do spełnienia.

- (Podobają mi się kobiety - przyp. red.) odważne, otwarte, lubiące poznawać świat i na pewno musi lubić (idealna kobieta - przyp. red.) naturę, zwierzęta, bo tym się zajmuję - powiedział Adam z "Rolnik szuka żony 10".

Instagram @rolnikszukazonytvp

Nie ma wątpliwości, że Adam z "Rolnik szuka żony" skradł serca internautek już teraz. Zachwytom w komentarzach nie było końca.

- Bardzo wartościowy facet , życzę prawdziwej miłości

- Normalny facet, życzę powodzenia!

- Bardzo fajny, bije od niego ciepło

- Piesek skradł moje serduszko, jak również jego Pan

Materiały TVP

Adam B. nie był jedynym uczestnikiem zerowego odcinka "Rolnik szuka żony", który wywołał żywą dyskusję w sieci. Fani zwrócili uwagę także na inną rolniczkę, Annę. W komentarzach internauci wyrazili zaniepokojenie stanem zdrowia Anny z "Rolnik szuka żony 10". Myślicie, że rolnicy i rolniczki, którzy zgłosili się do programu, mają szansę na znalezienie prawdziwej miłości? O tym widzowie przekonają się po wakacjach na antenie TVP.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila bawi się z aktorem "M jak miłość". Co ich łączy?

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey