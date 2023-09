Pierwszą poważną decyzję w "Rolnik szuka żony 9" podjęła 26-letnia Klaudia. Rolniczka postanowiła pożegnać się z jednym z kandydatów, z którym miała najmniejszy kontakt. Na kogo padło? Konrada, Kamila, a może Valentyna? Jej decyzja mocno zaskoczyła pozostałych panów. Zobaczcie, co działo się we wtorkowym odcinku show TVP 1! Klaudia pożegnała się z Kamilem w "Rolnik szuka żony 9" Na gospodarstwie u Klaudii z "Rolnik szuka żony 9" pojawiło się trzech kandydatów - Konrad, Kamil oraz Valentyn. Od samego początku jednak to Valentyn i Konrad dominowali, zaś Kamil pozostawał w tyle. We wtorkowym odcinku show rolniczka postanowiła z nim szczerze porozmawiać. Ostatecznie oboje uznali, że powinni się rozstać już na tym etapie. Klaudia: Biję się z myślami, strasznie mi ciężko. Szukam tych uczuć i nie chcę spędzać czasu z całą trójką Kamil: Wygasiłem się. To nie jest tak, że mi nie zależy. Po prostu nie czuję konkurowania. Kamil opuścił więc gospodarstwo Klaudii. Decyzja Klaudii zszokowała Valentyna: Samą decyzją Klaudii nie byłem zszokowany. Zszokowało mnie to, że w tym momencie. Wydawało mi się, że przekonywała, że stąd wszyscy nie wyjedziemy, że do końca wszyscy zostaną. Z kolei sam Kamil poczuł ulgę: Dobrze się stało, poczułem ulgę. I faktycznie dobrze, że mogliśmy sobie to powiedzieć. Sama Klaudia odparła zaś: Nie chcę się zakochać w Waszej trójce, sorry! - śmiała się rolniczka. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Łzy u kandydatek Tomasza! Fani gorzko: "Siedzą cały dzień na łóżku" Następnie Klaudia wybrała się na spotkanie z Konradem. Ten nie szczędził Klaudii komplementów, jednocześnie twierdząc, że jest gotowy zostać u niej na gospodarstwie i stworzyć rodzinę....