"Rolnik szuka żony": Elżbieta wspomina wpadkę i prośbę do reżysera. "Mam nadzieję, że tego nie puścicie?”

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z mediami zdradziła, że nie zamierza już szukać miłości. Rolniczka w poruszających słowach przyznała, że nie wierzy już, że znajdzie tego jedynego, z którym będzie mogła spędzić resztę swojego życia. Widać, że rozstanie z Markiem bardzo odbiło się na Elżbiecie. Uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki nie ukrywa, że to, co wydarzyło się w programie mocno ją rozczarowało. Elżbieta z "Rolnik szuka żony" przestała wierzyć w miłość? Elżbieta próbowała znaleźć swoje szczęście w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka zaprosiła do swojego domu trzech kandydatów: Marka, Stanisława i Ryszarda. Ryszard dość szybko opuścił program, a Elżbieta musiała zdecydować, z którym z dwóch pozostałych mężczyzn chce stworzyć związek. W dniu wyborów okazało się, że rolniczka odrzuciła Stanisława i wybrała Marka. Początkowo wszystko wyglądało naprawdę pięknie- romantyczne randki i piękne wyznania. Marek postanowił nawet zamieszkać u Elżbiety. Niestety, w wielkim finale okazało się, że szczęście Elżbiety nie trwało zbyt długo. Rolniczka bardzo szybko rozstała się z Markiem, który się do niej zwracać w szokujących słowach. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Szokujące słowa Marka o Elżbiecie: "Ciało nastolatki a twarzy zrób botoks" Już po finale "Rolnik szuka żony" Elżbieta głośno przyznała, że rozstanie z Markiem było dla niej naprawdę trudnym doświadczeniem. Marek podciął mi skrzydła, miałam chwilę załamania i to wtedy, gdy emitowano odcinki, gdzie byłam... po prostu szczęśliwa. Ale już jest lepiej kochani. Od tego czasu minęły 2 miesiące, na szczęście miałam wokół ludzi, którzy mnie wspierali i nie pozwolili upaść- napisała...