Elżbieta z "Rolnik szuka żony" po pierwszych odcinkach 8. edycji hitu Telewizji Polskiej była jedną z najbardziej krytykowanych uczestniczek. Internauci ostro oceniali jej charakter i żartowali, że urządziła swoim kandydatom "obóz pracy". Teraz Elżbieta bez ogródek mówi o swoich odczuciach po przeczytaniu pierwszych krytycznych ocen i nie ukrywa, że było to dla niej ciężkie doświadczenie...

Elżbieta Czabator dziś cieszy się ogromną sympatią w sieci i stale powiększa się jej grono obserwatorów, ale nie zawsze tak było! Po pierwszych odcinkach 8. edycji "Rolnik szuka żony" na kobietę spadła fala hejtu. W obronie Elżbiety stanęła nawet produkcja, a jeden z reżyserów, Grzegorz Krawiec mówił wprost, że prace na gospodarstwie to element programu.

Teraz rolniczka w rozmowie z reporterką Party.pl wyznała, że była przerażona ogromem krytycznych komentarzy:

Rolniczka nie ukrywa, że z czasem jej podejście do krytyki w sieci całkowicie się zmieniło i zrobiło jej się żal hejterów:

Potem, jak się wczytałam w te komentarze tych ludzi to żal mi się zrobiło tych hejterów. Ileż to w ludziach musi być jadu, żeby tak pisać komuś, kogo się nie zna, tylko widzi w programie. (...) Nie było to miłe, ale do przeżycia - dodał uczestniczka "Rolnik szuka żony" 8.