"Rolnik szuka żony 8": Elżbieta wymyśla kandydatom zbyt wiele zajęć? Reżyser show broni rolniczki!

Na Elżbietę z "Rolnik szuka żony" ostatnio spadła lawina krytyki. Fani zarzucają rolniczce, że non stop "zagania" swoich kandydatów do pracy! Co na to reżyser programu?