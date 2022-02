Elżbieta z "Rolnik szuka żony" przez przypadek zdradziła, jak potoczą się dalsze losy Stanisława? Czy jeden z uczestników najnowszej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki jednak nie znajdzie miłości w programie? Elżbieta pokazała na Instagramie nowe zdjęcie z kolegami randkowego hitu i opublikowała zaskakujący wpis, który wywołał spore zamieszanie... O co chodzi? Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zdradziła tajemnicę Stanisława? Koniec najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce dowiemy się, jak potoczyły się losy Kamili, Stanisława, Elżbiety, Kamila i Krzysztofa, którzy szukają miłości w randkowym hicie TVP. Teraz wszyscy fani programu zastanawiają się, czy wszyscy rolnicy i rolniczki znaleźli swoje drugie połówki. Internauci śledzą każdy wpis i zdjęcia uczestników "Rolnik szuka żony" i próbują zgadnąć, czy są dziś w związkach. Teraz fani zwrócili uwagę na wpis Elżbiety, która pod najnowszym zdjęciem na Instagramie napisała coś, co mogło sugerować, że Stanisław wciąż jest singlem! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8" : Roksana komentuje grill u Stanisława! "Pakuj wszystko" Elżbieta opublikowała na Instagramie zdjęcie z pozostałymi uczestnikami ósmej edycji "Rolnik szuka żony", a pod fotką pojawił się wpis, w którym zachwycała się swoimi kolegami i koleżankami. Co ciekawe, pisząc o Stanisławie Elżbieta przyznała, że gdyby jej córka nie była w szczęśliwym związku, to chciałaby, żeby miała okazję poznać kogoś takiego, jak on. (...) błyskotliwy, dowcipny, wykształcony, empatyczny przy tym bardzo skromnby młodzieniec dla mnie osobiście gdybym miała wolnego córkę wymarzony kandydat na zięcia- pisała Elżbieta. Jak zareagowali na to...