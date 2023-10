Elżbieta z "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek ostatniej edycji programu. Rolniczka urzekła widzów swoim poczuciem humoru oraz dystansem. Już po programie okazało się, że dom byłej uczestniczki hitowego show Telewizji Polskiej jest na sprzedaż. Tylko nam Elżbieta zdradziła, dlaczego zdecydowała się na tak radykalne kroki. Sprawdźcie!

"Rolnik szuka żony": Elżbieta chce zakończyć kolejny etap w swoim życiu.

Elżbieta pojawiła się w programie "Rolnik szuka żony", ponieważ szukała miłości. Do jej gospodarstwa przyjechało trzech kandydatów, jednak ona prawie od początku wydawała się być zauroczona przystojnym Markiem. Dlatego ostatecznie wybrała właśnie niego. Ich relacja wyglądała na udaną, a sami zakochani na szczęśliwych. Niestety, w finale dowiedzieliśmy się, że kandydat skrzywdził Elżbietę. Niedługo po finale rolniczka ogłosiła, że sprzedaje swój dom. Nasza reporterka zapytała o powody tej decyzji.

Jest to oczywiście pewnego rodzaju pożegnanie z przeszłością, ale nie chodzi o epizodzik z Markiem. Moim sąsiadem jest mój były mąż, też wspomnienia są niefajne. Teraz to dla mnie jest za dużo, gospodarstwo jest za duże. Myślę, o czym lżejszym dostosowanym do mojego wieku. Dzieci nie planują już powrotu... - powiedziała Elżbieta.

Rolniczka zdradziła również reporterce party.pl, czy plotki jej chęci przeprowadzki do kawalerki to prawda. Sprawdźcie, co powiedziała nam Elżbieta.

