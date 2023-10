W listopadzie 2021 roku odbył się huczny ślub Bogusi i Krzysztofa z ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Wśród gości pojawiły się inne gwiazdy show - m.in. prowadząca, Marta Manowska oraz Joasia i Kamil. Zabrakło zaś Elżbiety. Dlaczego? Dopiero teraz rolniczka zdradziła prawdziwe powody swojej nieobecności. Stoi za nią rodzinny dramat.

Elżbieta z "Rolnik szuka żony 8" nie mogła pojawić się na ślubie Krzysztofa

Ślub Bogusi i Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" był z pewnością największym zaskoczeniem, ale i wydarzeniem ósmej edycji show. Para nie traciła czasu już podczas programu - zaręczyli się po dosłownie czterech dniach znajomości, równie szybko zamieszkali ze sobą, a potem wzięli ślub. Co na to Elżbieta? Rolniczka poznała Bogusię i uważa, że to idealna kobieta dla Krzysztofa:

Ślub zaskoczeniem był niesamowity. Widać, że Krzysztof jest zafascynowany Bogusią! Każdy się dziwi, że tak szybko, ale w tym wieku trzeba przyspieszyć tempo - mówi szczerze Elżbieta.

Dlaczego Elżbieta nie mogła celebrować tego dnia z parą młodą? W dniu ślubu na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie ze spotkania z bliskimi, za co została ostro skrytykowana przez niektórych internautów. Okazuje się jednak, że trzy miesiące przed ślubem Bogusi i Krzysztofa zmarł brat Elżbiety:

Zabrakło mnie, bo mi brat zmarł 28 sierpnia, to było zbyt wcześnie, żebym ja się bawiła na weselu. Zarzucali mi internauci, że ja wtedy wstawiłam zdjęcie z imprezy, ale to były moje urodziny. Co innego siedzieć przy stole, a co innego iść tańczyć - mówi nam Elżbieta.

Zobaczcie całą rozmowę z Elżbietą z "Rolnik szuka żony"!