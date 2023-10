Elżbieta Czabator podzieliła się radosnymi wieściami. Na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia z sesji narzeczeńskiej. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" dołączyła do nich również opis, który poruszył fanów:

Dużo miłości ???? - komentowali.

"Rolnik szuka żony": Elżbieta ogłosiła radosną nowinę

Elżbieta Czabator w "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości, nawiązała jednak wiele relacji, które trwają do dziś. Zaprzyjaźniła się także z innymi gwiazdami swojej edycji, a po programie bawiła się m. in. na hucznej 30-stce Kamili Boś. Niedawno Elżbieta z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcia, na których przytula Piotra Huberta Langforta z "The Voice Senior" i "Sanatorium miłości". Fani zastanawiali się, czy łączy ich coś więcej a inni wręcz sugerowali, że "wygląda na zakochaną". Elżbieta jednak nie odniosła się do tych plotek, natomiast teraz w sieci pochwaliła się sesją narzeczeńską swojej córki:

Sesja narzeczeńska mojej córki i przyszłego zięcia❤️❤️

Internauci są zauroczeni sesją zdjęciową córki Elżbiety z "Rolnik szuka żony" oraz jej przyszłego męża. Komplementują urodę przyszłej panny młodej i gratulują pięknej miłości:

- Dużo miłości ????

- Super para❤️❤️

- Pięknie ❤️❤️❤️

W ostatnim czasie Elżbieta z "Rolnik szuka żony" miała sporo powodów do świętowania. Opublikowała także zdjęcia z okazji 18-urodzin swojej wnuczki. W zestawieniu znalazły się kadry robione od dzieciństwa dziewczynki do okresu dorosłości:

Wnusi lat przybyło, ale Pani nic a nic???????????? - pisali fani.

Miło patrzeć na tak piękne rodzinne relacje.