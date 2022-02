"Rolnik szuka żony": Elżbieta Czabator pochwaliła się nowym zdjęciem. Nie ukrywa swojego szczęścia

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" niedawno poinformowała, że zamierza sprzedać swoją posiadłość, która została pokazana w programie. Uczestniczka hitu Telewizji Polskiej przyznała, że nie planowała tego wcześniej, ale po przemyśleniu swojej obecnej sytuacji podjęła tę trudna decyzję. Elżbieta nie ukrywała też, że rozstanie z Markiem podcięło jej skrzydła i jedynie dzięki wsparciu najbliższych odzyskała dawną energię do życia. Teraz uczestniczka opublikowała nowe nagranie i wygląda na to, że znów jest szczęśliwa. Znalazła nowe miejsce i planuje przeprowadzkę? Elżbieta z "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Markiem znów jest szczęśliwa! Elżbieta Czabator w 8. edycji "Rolnik szuka żony" szukała miłości i początkowo wyglądało na to, że relacja z Markiem rozwija się w dobrym kierunku i para zamieszkała razem. Szybko się okazało, że mężczyzna zawiódł rolniczkę i miał być zupełnie inny niż pokazywał w programie. Niedawno wyszło na jaw, że Elżbieta sprzedaje swój dom i planuje zacząć wszystko od nowa: Kochani... niestety w życiu przychodzi taka chwila, kiedy już wiesz, że to czas na jakąś zmianę. Z bólem przyznaję, że chcę sprzedać swój dom (czy tez posiadłość jak niektórzy to określają). Dla mnie to nie tylko posiadłość... To długi kawał mojego życia i to dosłownie, jest mnóstwo rzeczy, w które włożyłam całe swoje serce i stworzyłam je najlepiej i najpiękniej jak potrafiłam. Ale teraz jestem sama, wszystkie dzieci mieszkają gdzieś indziej, nie mam u boku partnera. I jednak przyznaję, że to za dużo. Za dużo podwórka, za dużo metrażu, za dużo pola. Nie planowałam tego, ale w naszym życiu możemy przeżyć wiele żyć, wiele chwil, możemy w każdym momencie zacząć od nowa i nie należy się tego bać. Dlatego...