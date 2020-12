"Rolnik szuka żony": Dawid jednak olał Martynę?! Takiego wyznania nikt się nie spodziewał 

Relacja Dawida i Martyny z 7. edycji "Rolnik szuka żony" dostarczyła nie tylko im ale również widzom wiele emocji. Początkowo wszystko wskazywało na to, że tych dwoje ma szansę na stworzenie związku, jednak nieprzemyślane zachowanie Dawida sprawiło, że Martyna postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w projekcie. Dawid przypłacił tę sytuację łzami i załamaniem. Smutek rolnika udzielił się także zmartwionym rodzicom:

Dawid był tak załamany, że nawet strach miałem o niego, bo to emocjonalnie przeżywa, my z nim - mówił jego ojciec

Podczas finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" okazało się jednak, że nie wszystko stracone! Martyna nawet na wizji zaprosiła uczestnika do siebie! Czy Dawid skorzystał z zaproszenia? Nowy wpis dziewczyny daje wiele do myślenia. Czy Dawid jednak zmienił co do niej zdanie?

"Rolnik szuka żony": Dawid jednak nie chce już walczyć o Martynę?!

Dawid nie ukrywał, że odkąd zobaczył Martynę w "Rolnik szuka żony", wiedział, że to kobieta, z którą chciałby stworzyć coś więcej. Mimo jego zapewnień uczestniczka postanowiła jednak zrezygnować z programu. Dawid bardzo to przeżył, jednak w finałowym odcinku okazało się, że tych dwoje nie urwało wcale kontaktu po wyjeździe dziewczyny z jego gospodarstwa. Martyna wprost wyznała:

Ja Ci nie raz pisałam, że jak byłeś w pobliżu, to wpadnij na kawę, a Ty, że co ja Ci będę głowę zawracać?

Zachowanie Dawida zszokowało wówczas Martę Manowską, która była świadkiem jego smutku, po tym, jak okazało się, że relacji z Martyną nie da się uratować. Przyznał wówczas, że teraz zrobi wszystko, aby to zmienić:

- Chcę o Martynę zawalczyć, z chęcią jeszcze raz bym zawalczył

- Miło mi to słyszeć! - odparła

- Będę pilnował spotkania z Martyną, tej kawy [...]

Okazuje się jednak, że Dawid z "Rolnik szuka żony" zmienił zdanie. Fani byli bardzo ciekawi czy deklarowane spotkanie przy kawie doszło do skutku. Odpowiedź uczestniczki musiała ich zaskoczyć:

Chyba zapomniał

Myślicie, że Dawid ostatecznie zmienił zdanie? A może poznał kogoś po programie? Być może dowiemy się tego w świątecznym wydaniu hitu TVP.

Dawid bardzo przeżył rezygnację Martyny z "Rolnik szuka żony". Podczas finałowego odcinka można było mieć wrażenie, że pomiędzy tymi dwojga jeszcze nie wszystko stracone. Czyżby Dawid jednak postanowił odpuścić sobie relację z uczestniczką?

7. edycja "Rolnik szuka żony" była bardzo emocjonalna, szczególnie dla Dawida. Nie brakowało łez i smutku.