Wychudzony Dawid z "Rolnik szuka żony" wciąż rozpacza za Martyną. Ojciec: "Nawet miałem o niego strach"!

Dawid bardzo przeżył swoją porażkę w "Rolnik szuka żony". Szczególnie trudne było dla niego odejście Martyny. Kilka niedopowiedzeń i parę słów za dużo zdecydowało, że dziewczyna nie dała mu drugiej szansy. Rolnik wpadł w rozpacz, a jego trudne chwile zarejestrowały kamery. Odwiedziny Marty Manowskiej tylko potwierdziły jak bardzo przeżył to, co wydarzyło się w programie:

Dawid nie umiał powstrzymać łez w wywiadzie z Martą. Dodatkowo widać jak bardzo schudł... Ojciec rolnika otwarcie przyznał, że wraz z żoną zaczynali się o niego bać...

Dawid z "Rolnik szuka żony" bardzo przeżył, że w programie nie udało mu się odnaleźć miłości. Ostatnie dwa odcinki show były bardzo smutne. Pierwszym punktem zapalnym była ostateczna decyzja Martyny na randce w klubie - uczestniczka dała mu do zrozumienia, że to definitywny koniec. Ta decyzja wpędziła rolnika w rozpacz - osunął się na ziemię i nie potrafił zapanować nad wybuchem płaczu. Drugim ciężkim momentem było pożegnanie Martyny, która nie chciała mu dać drugiej szansy. Dawidowi ciężko było się pogodzić z faktem, że musi pogodzić się z decyzją dziewczyny swoich marzeń:

O tym, jak bardzo Dawid przeżył odrzucenie opowiedział jego ojciec:

- Dawid był tak załamany, że nawet strach miałem o niego, bo to emocjonalnie przeżywa, my z nim. - Pocieszamy jeden drugiego, ale cały czas ból siedzi w środku - dodała mama Rolnika

Rodzice rolnika mają żal do Martyny i nie rozumieją jej decyzji:

Rolnika na gospodarstwie odwiedziła także Marta Manowska. Jego zły stan było widać na pierwszy rzut oka. Dawid nie umiał opanować łez:

To nie tak miało być - załamał mu się głos - Przerosło mnie to wszystko. Pare słów za dużo, niedopowiedzianych też z mojej strony przede wszystkim

Dawid opowiedział gospodyni "Rolnik szuka żony", co wydarzyło się na jego gospodarstwie. Pierwszy cios był od Agnieszki. Zasugerowała, że spodziewała się, że będzie bardziej dojrzały:

Dotknęło mnie to. Czułem się troszeczkę pokrzywdzony, że nie chciała mnie więcej poznać. Trochę to było za krótko. Po części też ułatwiło mi wybór, bo nie miałem już trzech dziewczyn tylko dwie i mogłem się na nich skoncentrować bardziej. Później była ta randka z Magdą.

W zachowaniu Magdy zauważył, że nie stawiała go w dobrym świetle przed kamerami, chociaż poza nimi była zupełnie inna:

Ona była taka fajna, wygadana ale czasami jakby mnie chciała pokazać z takiej jakby złej strony. Że się źle zachowuje ale przeważnie to mówiła tylko przy kamerach a poza to była całkiem inna. Nie mam pojęcia dlaczego tak robiła.

Najbardziej bolesna dla rolnika była jednak nieudana relacja z Martyną. Dawid był już gotowy odesłać Magdę do domu, aby kolejne dni spędzać na pielęgnowaniu relacji tylko z nią. Martyna jednak zrezygnowała z tej znajomości i nie wyobrażała sobie jej kontynuowania. Randka w klubie okazała się być przysłowiowym "gwoździem do trumny":

Myślałem, że ona to fajnie, dobrze zrozumie. Nawet jej powiedziałem te słowa, że "w przyszłości chciałbym w tym klubie z tobą zatańczyć". Ona też to źle zrozumiała. Od rana powinienem z nią porozmawiać, może by było zupełnie inne podejście do tej randki. Mój błąd - ona tego potrzebowała. Po tylu latach poznałem tę Martynę i mówię "tak to jest ta dziewczyna" i zaczęło mi tak zależeć, zaimponowała mi i mnie odrzuciła. Powiedziała, że już dalej nie chce, że tego czegoś nie poczuła. Ja powiedziałem, że mi zależy, żeby mi dała drugą szansę, żeby jeszcze ze mną została. Też jej powiedziałem podczas tej randki, że dzisiaj Magdalena odjedzie do domu, że z nią chce spędzić ten wieczór, że prztjedzie rodzina znajomi, żebysmy się bardziej poznali