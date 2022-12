"Rolnik szuka żony": Córeczka Joanny i Kamila skończyła dwa miesiące. Dumna mama pokazała zdjęcia

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka hitu TVP opublikowała urocze zdjęcie, na którym pojawili się jej mąż i synowie. Czyżby w miniony weekend odbył się chrzest małego Adasia? Musicie zobaczyć elegancki look synka Agnieszki i Roberta Filochowskich. To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Synek Agnieszki i Roberta Filochowskich już po chrzcinach? Agnieszka i Robert Filochowsy należą do grona najbardziej lubianych uczestników ze wszystkich edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż para rzadko pokazuje się w mediach, to fani cały czas mocno im kibicują i trzymają za nich kciuki. Jakiś czas temu Agnieszka Filochowska założyła konto na Instagramie i to właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych możemy śledzić dalsze losy szczęśliwej rodzinki. W lipcu Agnieszka Filochowska mocno zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie - okazało się wówczas, że żona rolnika urodziła drugie dziecko. Agnieszka Filochowska przez całą ciążę nie pokazywała w sieci zdjęć, na których można było zauważyć rosnący brzuszek. Dopiero po porodzie dumna mama opublikowała urocze zdjęcie swoich pociech i pochwaliła się radosną wiadomością. Pierwsze spotkanie... Kolejny raz szczęście uśmiechnęło się do Nas❤️❤️❤️❤️ Adaś ur. 16.07.2021r- pisała Agnieszka Filochowska. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Filochowska (@aga.filochowska) Od narodzin małego Adasia, drugiego synka Agnieszki i Roberta Filochowskich,...