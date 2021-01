"Rolnik szuka żony": Co się dzieje z Dianą po powrocie do Polski? Pokazała niepokojące zdjęcie

Diana była jedną z gwiazd "Rolnik szuka żony". Piękna brunetka niedawno wróciła do Polski, po tym jak zdecydowała się wyjechać do pracy za granicę. Niedawno pochwaliła się zdjęciami z dawnej pracy i utarła nosa hejterom, którzy twierdzili, że nie poradziłaby sobie na wsi przy ciężkiej pracy. Teraz Diana wróciła już na dobre do swoich obowiązków w Polsce i pokazała zdjęcie z pracy. Internauci są zachwyceni jej wyglądem, ale niepokoi ich fakt, że uczestniczka "Rolnika" wygląda na bardzo przygnębioną!

Diana z "Rolnik szuka żony" pokazała niepokojące zdjęcie!

Po zakończeniu szóstej edycji kandydatka Seweryna stała się aktywna w mediach społecznościowych i wygląda na to, że nadal ma kontakt z niektórymi uczestnikami i bierze udział w zjazdach, które odbywają się niemal co roku. Ostatnio opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z pracy i napisała tajemniczo:

"Dobre dni- to te które, maja nadejść..." - napisała Diana na Instagramie.

Obserwatorzy Diany są pod wrażeniem jej wyglądu i piszą wprost, że niedawny wyjazd chyba wyszedł jej na dobre. Jednak pojawiły się też głosy zaniepokojonych Internautów, którzy zauważyli, że uczestniczka "Rolnik szuka żony" jest smutna:

no i się wydało😂😂 coś w tym może być🤔🤔 Tzn wydaje mi sie że niektóre sprawy i sytuacje w życiu mogą przecież wpłynać na samą naszą chęć do pracy czy ogolnie na nasze obecne samopoczucie😉 Cieżko wywnioskować po oczch co się stało, ale na pewno nie jesteś zadowolona i jest Ci smutno😉 "Żeby mi się chciało, tak jak mi sie nie chce..." hahaha😂😂😂 Ta za granica to Ci chyba służyła bo wyglądasz bosko Kochana! 😍🔥

Sami spójrzcie na nowe zdjęcia Diany. Faktycznie wygląda na przygnębioną?

Diana niedawno wróciła do Polski. Na Instagramie opublikowała swoje zdjęcia z pracy, jaką wykonywała za granicą i w ten sposób udowodniła hejterom, że nie boi się ciężkiej pracy.

