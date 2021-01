"Rolnik szuka żony": Co robi Paweł, gdy Marta wyjeżdża? Po ostatnim wideo z weekendu wszystko już wiadomo

Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony" dzielą swoje życie pomiędzy Piaseczną na Dolnym Śląsku, gdzie mieszka rolnik, oraz Warszawę, gdzie znajduje się dom jego ukochanej i jej córeczki Stefanii. Zakochani starają się spędzać ze sobą każdą możliwą chwilę, ale zdarzają się również momenty rozłąki, w których to Marta wraca do swiebie. Co rolnik robi pod jej nieobecność? Na najnowszym wideo widzimy go w samochodzie, którym jedzie do... Sami zobaczcie!

"Rolnik szuka żony": Co robi Paweł pod nieobecność Marty?

Paweł i Marta poznali się na planie 7. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik był pewien tego, że zaczyna coś czuć do uczestniczki niedługo po tym, jak pojawiła się na jego gospodarstwie. Aby być uczciwym w stosunku do pozostałych kandydatek oraz względem siebie i Marty, postanowił podziękować innym paniom za udział.

Zaangażowanie w nową relację bardzo szybko przyniosło pożądane skutki. Paweł i Marta stworzyli związek i wygląda na to, że z dnia na dzień staje się on coraz poważniejszy. Nowego partnera mamy polubiła również mała Stefania, co było dla Marty niezwykle ważne. W świątecznym odcinku rolnik przyznał nawet, że wraz z ukochaną nie wykluczają powiększenia rodziny w przyszłości. Póki co, Paweł i Marta nie zamieszkali jeszcze ze sobą na stałe i łączą życie pomiędzy gospodarstwem Pawła a stolicą. Czym w takim razie zajmuje się Paweł, kiedy jego ukochana "spuszcza z niego oko"?

Paweł od lat pracuje na farmie, na której hoduje swoje szkockie krowy, które niewątpliwie stały się gwiazdami 7. edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie im poświęca cały swój wolny czas:

Odwiozłem Martę. Marta pojechała już do Warszawy, a ja wracam do swoich obowiązków. Teraz największym moim obowiązkiem jest karmienie, bo krowy jedzą teraz tylko siano, kiedy przysypało śniegiem - powiedział w swoim najnowszym vlogu na kanale Youtube

Hodowla szkockich krów to nie tylko jego obowiązek ale również ogromna pasja i miłość do zwierząt.

Paweł z "Rolnik szuka żony" pod nieobecność Marty oddaje się swoim obowiązkom na farmie. Jego szkockie krowy dzięki programowi stały się prawdziwymi gwiazdami! Rolnik za pośrednictwem swojego kanału wyjaśnia jak wygląda hodowla tego gatunku krów. Wszystko można zobaczyć na filmach, które nagrywa.

Paweł i Marta nie tylko odnaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony" ale jednocześnie stali się najbardziej lubianą parą 7. edycji. Fani mocno trzymają kciuki za ciągły rozwój ich uczucia!