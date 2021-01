"Rolnik szuka żony": Marta mówi o najważniejszym dniu swojego życia! Pokazała wyjątkowy prezent

Marta Paszkin z 7. edycji "Rolnik szuka żony" na swoim Instagramie pochwaliła się nowym, wyjątkowym zdjęciem. W poście napisała o najważniejszym dniu w swoim życiu i przy okazji pokazała pewną wyjątkową pamiątkę, która właśnie zagościła w jej mieszkaniu. O co dokładnie chodzi? Zobaczcie sami!

"Rolnik szuka żony": Marta o najważniejszym dniu w swoim życiu

Marta i Paweł to zdecydowani ulubieńcy widzów programu "Rolnik szuka żony"! Para zyskała prawdziwą rzeszę fanów, którzy kibicowali im od samego początku, a teraz trzymają za nich kciuki i śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że miłość tej dwójki kwitnie i ich związek robi się coraz poważniejszy. Paweł w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" mówił nawet o powiększeniu rodziny za jakiś czas. Wygląda na to, że para już snuje piękne plany na przyszłość!

Ale w życiu Marty jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba - jej córeczka. Dziewczynka w tym roku skończy 7 lat i jest prawdziwym oczkiem w głowie swojej mamy. Wszystko wskazuje też na to, że pociecha uczestniczki "Rolnik szuka żony" ma też świetny kontakt z Pawłem, a rolnik wkłada wiele serca w opiekę nad dziewczynką.

Teraz na Instagramie Marty pojawiło się nowe zdjęcie. Widzimy na nim Martę i jej pociechę, które patrzą na pewien plakat. Okazało się, że ma on dla uczestniczki "Rolnika" bardzo ważne znaczenie.

Plakat z układem gwiazd nad Warszawą w najważniejszym dniu mojego życia- 12.10.2014, czyli w dniu urodzin mojej Córeczki💞 - napisała pod zdjęciem Marta.

Taki plakat będzie niesamowitą pamiątką na całe życie. Zobaczcie zatem najnowsze zdjęcie, którym podzieliła się Marta.

Córeczka uczestniczki "Rolnik szuka żony" była już na gospodarstwie Pawła i najwyraźniej zaprzyjaźniła się też z... Baśkami! Wygląda na to, że pociecha Marty i jej ukochany, mają ze sobą świetny kontakt. Wspaniale patrzy się na ich szczęście!