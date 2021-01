"Rolnik szuka żony": Natalia Wodzinowska z 1. edycji była prawdziwą pięknością, jak wygląda dziś? Kandydatka Pawła przeszła zaskakującą metamorfozę!

Natalia Wodzinowska razem z Pawłem Szakiewiczem byli gwiazdami pierwszej edycji "Rolnik szuka żony", która na antenie TVP zadebiutowała w 2014 roku. Po zakończeniu emisji przez kilka miesięcy tworzyli szczęśliwy związek, ale ostatecznie ta relacja nie przetrwała próby czasu. Natalia i Paweł rozstali się w 2015 roku, a ich decyzja odbiła się głośnym echem w mediach - w końcu to oni byli jednymi z pierwszych uczestników, którzy po programie zyskali ogromną popularność. Co dziś dzieje się u Natalii Wodzinowskiej z "Rolnik szuka żony" 1? Ułożyła sobie życie podobnie, jak Paweł Szakiewicz?

Natalia Wodzinowska z 1. edycji "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę!

Natalia Wodzinowska była jedną z trzech kandydatek, które walczyły o serce Pawła Szakiewicza. To właśnie ją wybrał rolnik, a po wspólnym weekendzie w Zakopanem oboje zdecydowali, że chcą kontynuować znajomość. Co prawda już wtedy Paweł żartował, że Natalia twierdzi, że i tak ją zostawi, ale fani programu nie traktowali tych słów poważnie. Ostatecznie para rozstała się w 2015 roku, a już w 2016 rolnik pochwalił się swoją narzeczoną, którą okazała się jego sąsiadka Martyna. Obecnie para jest małżeństwem i wychowuje trójkę dzieci. A co dziś dzieje się w życiu Natalii z "Rolnik szuka żony" 1?

Natalia niedawno przeszła zaskakującą metamorfozę i zmieniła swój wizerunek. Uczestniczka hitu TVP pożegnała się z długimi włosami, w których prezentowała się bardzo dziewczęco i subtelnie i zdecydowała się na ostre cięcie. Dziś ma krótkie, blond włosy i wygląda w nich zdecydowanie poważniej.

Natalia nie należy do grona uczestników "Rolnik szuka żony", którzy po programie stali się bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Facebooku od czasu do czasu pojawi się nowe zdjęcie ale widać, że Natalia jest bardzo aktywną i towarzyską kobietą. A jeśli chodzi o związki? Na zdjęciach kandydatka Pawła pojawia się sama lub w towarzystwie znajomych i wygląda na to, że nie założyła jeszcze rodziny.

Natalia i Paweł uchodzili za najsympatyczniejszą parę pierwszej edycji "Rolnik szuka żony". Niestety ich związek nie przetrwał i w 2015 roku rozstali się.

Facebook/ Rolnik szuka żony TVP

Paweł Szostakiewicz po programie zyskał ogromną rozpoznawalność. Obecnie ma żonę i trójkę dzieci.