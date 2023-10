Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na swoim kanale na youtube.com nowy film, w którym pokazała romantyczne kadry z wyjazdu do Pragi, stolicy Czech. Okazuje się, że to właśnie tam Anna i Grzegorz Bardowscy świętowali siódmą rocznicę ślubu. Zakochani spędzili weekend tylko we dwoje. Tylko spójrzcie, jak się bawili.

Tak Anna i Grzegorz Bardowscy świętowali rocznicę ślubu

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" i doczekała się dwójki dzieci. Ostatnio pojawiło się nawet pytanie, czy Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" będą mieli kolejne dziecko, a żona rolnika zaskoczyła odpowiedzią.

Kilka dni temu Anna i Grzegorz Bardowscy świętowali 7. rocznicę swojego ślubu. Z tej okazji zakochani pojechali do Pragi, gdzie doszło do ich zaręczyn. Teraz, tydzień po rocznicy ślubu Ania Bardowska opublikowała w sieci film z romantycznego wyjazdu.

Z filmu opublikowanego na kanale Ani Bardowskiej na youtube.com dowiadujemy się, że razem z mężem wybrała się m.in. do muzeum iluzji. Nie zabrakło również wyjścia do restauracji na romantyczną kolację czy spaceru po stolicy Czech. Anna Bardowska zabrała również męża w miejsce, które go zaskoczyło...

- Grzesiek wczoraj mi powiedział, że go zaskoczyłam- zaczęła mówić Anna Bardowska.

- Czym mnie zaskoczyłaś?- zastanawiał się Grzegorz.

- ... ostatnią atrakcją wieczoru- odpowiedziała Ania.

- Zaskoczyłaś mnie, nawet bardzo mnie zaskoczyłaś- wyznał rozbawiony rolnik.

- Mówiłeś, że jeszcze nigdy nie byłeś w takim miejscu- mówiła Ania.

- Na pewno nie w twoim towarzystwie- dodał Grzegorz.

Niestety, zakochani nie zdradzili, gdzie spędzili wieczór.

Zobaczcie film z podróży Anny i Grzegorza Bardzowskich! Oglądaliście drugą edycję "Rolnik szuka żony" z ich udziałem i śledzicie ich losy za pośrednictwem Instagrama?

