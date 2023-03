"Rolnik szuka żony": Córka Anny Bardowskiej ma nietypowe marzenie. Jak zareagowała mama?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się w sieci rodzinnymi zdjęciami i zdradziła swoim fanom, że jej dzieci już lepiej się czują, a kryzysowa sytuacja już jest zakończona. Rolniczka pokazała też zdjęcie z Liwią i widać, że dziewczynka w ostatnim czasie bardzo podrosła, a co za tym idzie przyszedł czas na prawdziwą rewolucję. O co chodzi? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pochwaliła się imponującym zakupem! Fani pod wrażeniem Rewolucja w życiu Anny Bardowskiej z "Rolnik szuka żony". O co chodzi? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że jej córeczka Liwia, która niebawem skończy 2 lata zdecydowała się pożegnać ze spacerówką. Teraz pora na piesze wędrówki! Chyba pożegnaliśmy się z wózkiem 😊. Coraz dłuższe te nasze piesze spacerki. W końcu lada dzień 2 urodzinki ❤️ Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Anny Bardowskiej z córką! Liwia to kopia swojej mamy. Ale to szybko minęło! Cudna dziewczynka rośnie 😍 To bardzo dobrze,dorasta dziewczynka 👏 Przeszliczne zdjęcie ❤️❤️❤️ Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ania Bardowska (@ania.bardowska) Żona Grzegorza Bardowskiego zazwyczaj w weekendy publikuje w serwisie YouTube nowe filmy, w których zdradza, co dzieje się w życiu jej rodziny i jak wyglądają aktualnie postępy na budowie . Tym razem jednak filmu zabrakło, a Anna Bardowska przeprosiła swoich fanów: Przepraszam Was za brak filmu na...