"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska przeżywa trudne chwile. "To bardzo nerwowy okres"

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" ostatnio zaniepokojona informowała swoich obserwatorów, że otrzymała skierowanie do szpitala i musi zabrać dzieci na badania. Rolniczka obawiała się, że z synem czeka ją dłuższy pobyt i widać było, że jest to dla niej stresująca sytuacja. Uczestniczka hitu TVP była zaskoczona opieką w szpitalu. Teraz opowiedziała szczegółowo, jak wyglądał ich pobyt! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" relacjonuje pobyt swoich dzieci w szpitalu. Anna i Grzegorz Bardowscy to, mimo upływu lat, nadal jedna z najpopularniejszych par, które znalazły miłość w progrmie "Rolnik szuka żony" . Uczestniczka hitu TVP doskonale odnalazła się na wsi i poszerzając swoją działaność w Internecie stała się jedną z popularniejszych Influencerek. Para wspólnie wychowuje dwójkę dzieci Jasia i Liwię, które ostatnio... trafiły do szpitala! Dzisiaj będzie ciężki dzień. Słuchajcie, jedziemy do szpitala z dwójką dzieci na badania, mamy skierowanie. Plan jest taki, że być może ja z Jankiem zostanę dłużej, chociaż szczerze – liczę, że wszystko się uda zrobić dzisiaj i nie zostaniemy tam na noc. Okazuje się, że Anna Bardowska razem z dziećmi trafiła na świetną opiekę w szpitalu w Karpaczu, gdzie dzieci miały wykonane wszystkie niezbędne badania w ciągu jednego dnia i nie było konieczności, by rolniczka musiała zostawać z synem na dłuższy pobyt, czego się wcześniej obawiała. Już jesteśmy po, teraz jesteśmy na placu zabaw. To po prostu nagroda za wszystkie badania. Pani doktor, jak zobaczyła, że dzieci są małe, więc mieliśmy wszystkie badania w przyspieszonym tempie. Wyniki przyjdą pocztą. Dzieci były bardzo dzielne. - podsumowała Anna Bardzowska w relacji na Instastory. Zobacz także: Anna Bardowska z...