Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " jest jedną z najaktywniejszych uczestniczek programu w mediach społecznościowych. Rolniczka razem z mężem prowadzi kanał w serwisie YouTube i każdy ich film cieszy się ogromną popularnością. Annie Bardowskiej udało się zgromadzić też sporą społeczność na Instagramie i jej konto obserwuje ponad 200 tys. osób. Teraz rolniczka zdecydowała się na swojego pierwszego live'a i odpowiedziała na pytania swoich obserwatorów dotyczące relacji z mężem, dzieci i budowy domu. Powiedziała już synkowi, że poznała męża w programie telewizyjnym? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" o dzieciach Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w 2. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik wysłał swój formularz i okazało się, że otrzymał mnóstwo listów, co zapewniło mu miejsce w programie. Już podczas czytania listów zauroczył się zdjęciem Anny i od razu zdecydował się zaprosić ją do swojego gospodarstwa. Po kilku dniach podziękował pozostałym kandydatkom, aby móc lepiej poznać drobną brunetkę. Od tamtej pory para jest razem - tworzą szczęśliwe małżeństwo i cieszą się dwójką wspaniałych dzieci. Podczas live'a na Instgaramie padło pytanie od Internauty o to, czy powiedzieli swoim dzieciom, w jaki sposób się poznali. Anna Bardowska zdradziła, że Liwia jest jeszcze na to za mała, ale Jaś już pytał o to i ona nie ma zamiaru ukrywać faktu, że poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Rolniczka uważa, że lepiej, aby dzieci dowiedziały się tego najpierw od nich zanim ktoś inny ich uświadomi: Ostatnio podpytywał. Będziemy mu mówić prawdę, wiadomo, bo inni potem będą go uświadamiać i żeby wiedział to u źródła - powiedziała szczerze Anna Bardowska. Z kolei Grzegorz Bardowski...