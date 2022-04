"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska szykuje się do przeprowadzki! Pokazała, co kupiła do nowego domu

Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" już wkrótce zamieszka w nowym domu. Spójrzcie tylko, co Ania Bardowska kupiła do kuchni!

Ania i Grzesiek Bardowscy z "Rolnik szuka żony" już wkrótce przeprowadzą się do nowego domu. Para na początku 2020 roku rozpoczęła budowę wymarzonego gniazdka. Żona rolnika od samego początku chętnie relacjonowała swoim fanom postępy na budowie i pokazywała, jak zmienia się ich dom. Dziś wiemy już, że w łazienkach pojawiły się już płytki, a w maju zostanie zamontowana kuchnia. Teraz Ania Bardowska pokazała, co kupiła do nowego domu!

Ania Bardowska pokazała lodówkę do nowego domu

Ania i Grzesiek Bardowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" od samego początku swojego związku mieszkali w domu rolnika. I chociaż Ania i Grzesiek wyremontowali swoje gniazdko, to po jakimś czasie uznali, że chcieliby razem z dziećmi zamieszkać we własnym domu. Po blisko dwóch latach od rozpoczęcia budowy para ogłosiła, że jeszcze w tym roku dojdzie do przeprowadzki. Byli uczestnicy "Rolnik szuka żony" zajmują się teraz wykończeniem domu- łazienki są już prawie gotowe, a w maju zostaną zainstalowane meble w kuchni. Teraz okazuje się, że para ma już nawet lodówkę do nowego domu! Ania Bardowska pokazała swoim fanom, że identyczną lodówkę zamówiła dla siebie również jej teściowa.

Nowa lodówka będzie u mamy i taką samą kupiliśmy do siebie do nowego domu, tylko nasza jeszcze jest w pudle- zdradziła Anna Bardowska.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała się bez doczepów. Jest zadowolona z metamorfozy?

Instagram @ania.bardowska

Jak widać, Ania i Grzesiek Bardowscy zdecydowali się na wielką dwudrzwiową lodówkę w czarnym kolorze. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała nawet, jak nowa lodówka prezentuje się w środku.

Tak wygląda w środku. Ma wielkie półki, ma kostkarkę. Mam nadzieję, że będzie służyła wszystkim i nam, i babci- relacjonowała Ania Bardowska.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zapowiada "Maj będzie kluczowym miesiącem"! O co chodzi?

Instagram @ania.bardowska

Przypominamy, że ostatnio Ania Bardowska razem z mężem wybierali meble do nowej kuchni. Wszystko wówczas wskazywało na to, że para zdecyduje się właśnie na czarne sprzęty do nowego domu.

Wy rownież nie możecie doczekać się, żeby zobaczyć efekt końcowy?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała zdjęcia z nowego domu. Łazienka prawie gotowa!