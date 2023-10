Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" niedawno dzieliła się radosną nowiną i nie mogła uwierzyć, że została nominowana w popularnym plebiscycie, a teraz zaskoczyła relacją, w której wprost mówi o swoim zmartwieniu tuż przed wakacjami. Co się wydarzyło?

Anna Bardowska dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" nie tylko znalazła miłość, ale pokonała też swoją ogromną nieśmiałość. Obecnie żona Grzegorza Bardowskiego jest jedną z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju, a prywatnie przygotowuje się do egzotycznych wakacji. Okazuje się, że Anna Bardowska stresuje się wyjazdem i ma powód, o którym mówi wprost:

Powiem wam, że trochę mnie obleciał taki stresik przedwakacyjny. Sporo spraw mamy jeszcze do ogarnięcia i będzie przychodziło mnóstwo paczek do nas, do mojego męża, bo oczywiście wszystko na ostatnią chwilę. W niedzielę mamy komunię, w poniedziałek rano o 6:00 wylot - powiedziała Anna Bardowska w relacji na Instastory.