Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie z mężem i dziećmi i nie ukrywa wzruszenia. Swoimi emocjami postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych.

Reklama

Jeszcze 8-10 lat temu byłam tak nieśmiała, że kamera na weselu paraliżowała mnie, wolałam przemilczeć lub przesiedzieć cicho wiele sytuacji a dzisiaj? Sami widzicie ❤️

Rolnika przyznała, że sama nie wierzy, w to co właśnie dzieje się w jej życiu. Co ma na myśli?

"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska dzieli się wieściami

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" są zdecydowanie najpopularniejszą parą, która poznała się na planie show TVP. Aktualnie kończą remont pięknego domu, do którego się przeprowadzili kilka miesięcy temu wraz z dwójką ukochanych dzieci. Anna Bardowska pokazała właśnie zdjęcie z rodzinnego weekendu. Pozuje na nim nie tylko z mężem ale również z Liwią i Jasiem, jednak zdjęcie z wycieczki rowerowej było tylko pretekstem do zwrócenia uwagi na coś zupełnie innego. Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" walczy o zwycięstwo w popularnym plebiscycie:

Dziękujemy Wam za oddawane głosy, co chwilę zerkamy na profil @see_bloggers i nie wierzę, jak dużo osób mnie oznacza. (...) Dla mnie to wielkie wyróżnienie, że w ogóle zostałam nominowana.

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała strefę odpoczynku w swoim ogrodzie. Robi wrażenie

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa zadowolenia. Opublikowała wpis, w którym podzieliła się swoimi emocjami. Jest dumna z tego, jak przez lata zmieniło się nie tylko jej życie ale również odwaga w wyrażaniu własnego zdania.

Przez chwilę przeszła mi myśl przez głowę, że co gdybym musiała wyjść na scenę i odebrać statuetkę #roku ? Serce w gardle ????. Jeszcze 8-10 lat temu byłam tak nieśmiała, że kamera na weselu paraliżowała mnie, wolałam przemilczeć lub przesiedzieć cicho wiele sytuacji a dzisiaj? Sami widzicie ❤️

Fani gratulują Ani Bardowskiej nominacji i trzymają za nią kciuki. Myślicie, że Annie Bardowskiej uda się zgarnąć nagrodę?

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Magdalena i Jakub znów zostali rodzicami. Uczestniczka pokazała nowe nagranie z córką

Instagram/Anna Bardowska